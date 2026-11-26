En una nueva edición de la “Carrera de Nahuel”, cientos de atletas se acercaron para ser parte de una actividad deportiva nocturna que ya tiene su lugar en el calendario local y volvió a reforzar su conciencia sobre la importancia de la donación de sangre y médula ósea.

La carrera contó con la presencia del Intendente municipal, Lic. Mauro García, quien también participó de la actividad. Justamente, «La Carrera de Nahuel» es mucho más que una competencia, se trata de una propuesta integral que desde hace 15 años promueve la concientización a través del deporte, el arte y charlas en escuelas. Su objetivo principal es aumentar el número de donantes voluntarios para mejorar la calidad de vida y asegurar la continuidad del tratamiento de pacientes oncológicos pediátricos.

Además del significado que tiene la competencia, el evento tiene un marcado carácter solidario inmediato: se recolectarán juguetes nuevos (los cuales equivalen a la inscripción), que serán entregados directamente a pacientes oncológicos en hospitales de la zona. Se trató de la quinta edición de la carrera, la cual por segundo año consecutivo se llevó a cabo en horario nocturno, por eso la utilización de la “lintervincha”.

La carrera contó con circuitos adaptados para distintas edades y capacidades, a razón de un circuito de 5 kilómetros competitivos para adultos, 1 kilómetro para niños y niñas y una carrera inclusiva para personas con discapacidad.“Gracias a cada persona que estuvo presente y que sigue adelante con esta tarea de concientización para sumar más donantes.

Agradecemos también al Municipio de General Rodríguez y al Intendente Mauro García por acompañarnos y apostar al deporte y a la salud pública, incluso en momentos tan difíciles como los que atravesamos en el país.

Hoy alzamos la voz porque el cáncer infanto-juvenil no puede esperar.Compartimos junto a vecinos, vecinas y atletas y amigos llegados de distintos lugares una nueva jornada solidaria convocando a toda la comunidad por una sociedad donante.

Una vez más, nos unimos para concientizar sobre la importancia de donar sangre, plaquetas y médula ósea, acompañar y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad”, manifestaron desde la cuenta oficial de la Carrera de Nahuel.

La necesidad de esta concientización se fundamenta en las estadísticas.

En Argentina, se diagnostican en promedio 1.340 casos nuevos de cáncer pediátrico por año, de los cuales entre 450 y 520 son leucemias, según datos del Hospital Garrahan. Expertos de la Fundación Pediátrica Argentina (Fupea) destacan que «la curación de cerca del 70% del total de niños con cáncer en Argentina se debe al diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el cuidado integral del paciente en servicios especializados».

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez