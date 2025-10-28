Atención integral para la prevención y tratamiento de la osteoporosis en el Hospital Posadas

El Hospital Posadas cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en Endocrinología de Adultos y Pediatría, Diagnóstico por Imágenes y Bioquímica, dedicado al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la osteoporosis.

A través de una atención integral y coordinada, los profesionales acompañan a cada persona en todas las etapas de la vida, garantizando un abordaje completo y personalizado que promueve la salud ósea y la prevención de fracturas.

La prevención de la osteoporosis se basa en tres pilares fundamentales:

Mantener una alimentación equilibrada, rica en calcio y vitamina D.

Realizar actividad física regular, especialmente ejercicios con carga.

Efectuar un control oportuno mediante densitometría ósea, cuando sea indicado.

Info Hospital Posadas