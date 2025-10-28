Última capacitación del año en Primera Escucha y Prevención de Consumos

Los encuentros se realizarán los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre, de 10 a 12 horas, en la sede de la UNA_

El Municipio de Moreno realizará la última capacitación del año del Taller de Promotoras y Promotores en Primera Escucha y Prevención de los Consumos y Adicciones para fortalecer las redes comunitarias de cuidado y brindar a las vecinas y vecinos de herramientas de acompañamiento, orientación y articulación frente a situaciones relacionadas con consumos.

Los encuentros se llevarán a cabo los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre, en el horario de 10 a 12 horas, en la Sede de la Universidad Nacional de las Artes UNA, ubicada en Alcorta 2854, Moreno Centro.

Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas, y las inscripciones están disponibles a través del siguiente formulario en línea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_L5I429X0KpeVPNrccr6qEoPa1qcE-f5g6r0PyiMGcGqzOg/viewform

La propuesta está diseñada especialmente para personas que deseen involucrarse y brindar ayuda desde un enfoque cercano y empático. No se requieren conocimientos previos para participar y la formación está abierta a todas las personas interesadas y se entregará certificado.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas locales de prevención, atención y contención frente a los consumos, y forma parte de una estrategia de salud integral que se fortalece con la participación activa de la comunidad organizada.

Para más información y consultas visite las redes @desarrollomoreno y @casapueblomoreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno