Mataron a un joven trabajador en un intento de robo: En el forcejeo previo y con la misma arma, baleó al ladrón en la cabeza

La víctima se llamaba Oswaldo Sivipaucar Ramírez, tenía 26 años y trabajaba en un conocido restaurante de comida peruana en el centro de Moreno. El ladrón murió en el hospital local. El suceso se produjo en el marco de un intento de robo.

Oswaldo Sivipaucar Ramírez salió del restaurante “Mi Rico Cajamarca”, ubicado sobre Nemesio Álvarez al 371 frente a la oficina de Migraciones, al filo de la medianoche del pasado lunes 20 de octubre. Caminó junto a su pareja las seis cuadras que lo separaban de su casa. Cuando faltaban 50 metros, fue interceptado por un ladrón armado.

En la esquina de Martín Fierro y Libertad, en las cercanías del hipermercado Coto, víctima y victimario forcejearon. Dos disparos tronaron en la noche. El primero alcanzó a Oswaldo Sivipaucar Ramírez en el pecho. El segundo, al forajido en la cabeza. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos. Llamaron al 911.

Tanto Oswaldo Sivipaucar Ramírez como el delincuente fueron trasladados al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Oswaldo Sivipaucar Ramírez murió a las 9 de la mañana del martes. El ladrón, identificado como Rubén Alberto Cisneros de 42 años, dejó de existir durante la tarde del miércoles.

Recién el jueves por la mañana trascendió parte del suceso. Oswaldo Sivipaucar Ramírez hacía poco que se había afincado en la Argentina. Su familia viajó desde Perú para despedir sus restos. El velatorio se realizó en el salón del mismo restaurante. El viernes fue enterrado en el cementerio de Moreno. Con los primeros datos, el jueves pasado el mediodía, un equipo periodístico de Semanario Actualidad se acercó al funeral. Los allegados de Oswaldo Sivipaucar Ramírez declinaron realizar declaraciones.

En medio de un proceso electoral, la información escaseó. Posteriormente se confirmó que Cisneros tenía un frondoso prontuario por este tipo de delitos. Trascendió que los policías que llegaron al lugar del hecho en la madrugada del martes secuestraron un revólver calibre 32 largo con la numeración borrada.

En las inmediaciones de la escena del crimen no había cámaras de seguridad municipales. El único testimonio relevante fue la declaración de la pareja de Oswaldo Sivipaucar Ramírez, también peruana y de 29 años. Las pericias a cargo de los profesionales de la Policía Científica certificaron que se trató de un homicidio en ocasión de robo.

Ante las muertes ocasionadas por las lesiones recíprocas, el expediente llevado adelante por la Dra. Carina Saucedo, titular de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, se archivaría. No habría acusados para llevar a juicio, por lo tanto se extinguiría la acción penal.