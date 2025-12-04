Atención: Trabajadores de La Perlita anunciaron un paro para esta medianoche si no se abona la totalidad del sueldo

A través de un comunicado que circuló a través de la mensajería de WhatsApp, los delegados de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) de Transportes La Perlita anunciaron que desde los primeros minutos de este viernes 5 de diciembre guardarán los vehículos hasta que se abone la totalidad de los sueldos.

Confirmado por fuentes gremiales, el texto que se compartió durante la noche de este miércoles 3 de diciembre, rezaba lo siguiente: “les comento que la empresa mañana (NdR: por este jueves) decidió pagar el 50% del sueldo ya que el gobierno no bajo la plata de los subsidios y durante el día se va a ir viendo si pagan el resto, por parte del cuerpo de delegados se les dio aviso que si para las 00 hs de mañana (NdR: medianoche de este jueves o primeros minutos del viernes) no está acreditada la totalidad del sueldo se guardarán todos los coches a esa hora hasta tener novedades”.

Este conflicto, como queda claro en el comunicado, se enmarca en la pelea por los subsidios y el valor de la tarifa para el usuario. Este mediodía de jueves el conflicto está planteado de esta manera. Hasta el momento la empresa no emitió comunicado alguno. Tienen 12 horas por delante para llegar a un acuerdo. Se definirá minuto a minuto.