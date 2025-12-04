Sociedad

Se inauguró el Mercado Comunitario de General Rodríguez

El intendente Mauro García encabezó el acto de inauguración del nuevo Mercado Comunitario de General Rodríguez, ubicado sobre la calle Avellaneda, a pocos metros de la avenida San Martín.

El espacio fue diseñado para que las familias puedan acceder a productos de calidad, a buen precio y con importantes oportunidades de ahorro.

El mercado ofrece una amplia variedad de rubros que incluyen frutas y verduras, carnes, fiambres, pastas, lácteos, artículos de limpieza, golosinas, artículos de fiesta, indumentaria y otros productos de primera necesidad.Durante la jornada también estuvo presente el director provincial de Alimentos y Mercados Agroalimentarios, Javier Cernadas, con quien se realizó un recorrido por los distintos stands comerciales.

Info Municipalidad de General Rodríguez