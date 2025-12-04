Presentación del libro “Recuperar Malvinas” en Merlo

Autoridades asistieron a la presentación del libro escrito por el Dr. Alejo Ramos Padilla, en la Universidad Nacional del Oeste.

El Intendente Gustavo Menéndez y el Rector de la UNO, Gustavo Soos, participaron de la actividad.La jornada de presentación se enmarcó en el seminario “Desafíos por la Soberanía de las Islas Malvinas, Mar Argentino y Sector Antártico”, que constó de 8 encuentros virtuales abiertos a la comunidad, dictados por el Instituto de Cultura Popular y Pensamiento Nacional.

“Cada uno de nosotros, desde el lugar en donde estemos, ponemos un granito de arena y, tal vez, se hace realidad esto de recuperar las Islas Malvinas, de la mano de los derechos humanos, de entender el principio y la definición en toda su dimensión de la palabra Soberanía”, declaró el Intendente Gustavo Menéndez.

Asimismo, el jefe comunal expresó “Quiero agradecerte Alejo por la presencia y por todo lo que has investigado para presentar este libro, no solo como intendente de la ciudad sino, también, como integrante de esta universidad. La palabra frente a quienes para nosotros son un farro de luz, nuestros Veteranos de Malvinas”.

Por su parte, el Dr. Ramos Padilla manifestó

“Es un gusto presentar un libro frente a un público que viene llevando adelante un curso de capacitación sobre Malvinas y con los ex combatientes que participaron de la charla, dieron sus opiniones. Pocas veces se vive una presentación de un libro, así como se vivió en Merlo”.

“Es reafirmar esta causa irrefutable para nosotros, para el pensamiento nacional. Malvinas y los derechos humanos son la columna vertebral de nuestro país”, sostuvo la directora del Instituto de Cultura Popular y Pensamiento Nacional Lic. Gabriela Tozzi.En esta jornada, el Rector de la Universidad Nacional del Oeste Gustavo Soos, designó al Dr. Alejo Ramos Padilla como profesor extraordinario visitante.

Participaron, además, el coordinador del seminario y profesor de la UNO, Lic. Pablo Chiessa; y el co-coordinador del seminario e investigador, Juan Luis Contrera, y ex combatientes de Malvinas de Merlo.

merlo.gob.ar