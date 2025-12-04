Educación

La UNM participó del Plenario Extraordinario del CIN por el 40º aniversario de su creación

La Universidad Nacional de Moreno (UNM), representada por su Rector, Lic. Alejandro Robba, participó ayer del Plenario Extraordinario de Rectoras y Rectores organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco del 40º aniversario de su creación.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Diálogos, democracia y universidad pública. Recuperar los legados para construir el futuro” y reunió a autoridades superiores actuales e históricas, docentes, nodocentes y representantes gremiales de universidades de todo el país.

Durante la jornada se llevaron adelante diversas disertaciones que abordaron múltiples temáticas y problemáticas vinculadas al sistema universitario. En este marco, se reafirmaron los principios que rigen el funcionamiento del CIN: la toma de decisiones por consenso, el fortalecimiento de un desarrollo institucional democrático y participativo, y la defensa de la universidad pública argentina.

Finalmente, se subrayó la necesidad de acelerar las transformaciones académicas en torno a los siete ejes estratégicos del Consejo y de profundizar las acciones territoriales de las universidades, ampliando su alcance y compromiso con las comunidades donde se insertan.

