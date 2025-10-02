AUBASA incorporó 26 móviles para mantenimiento y la asistencia vial

Con la participación del Ministro Katopodis, se presentó la nueva flota de la empresa para garantizar a las y los usuarios una mejor y mayor seguridad.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al presidente de AUBASA, José Arteaga; el gerente General, Pablo Ceriani; y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, presentaron 26 nuevos vehículos que garantizarán a los usuarios una mejor y mayor seguridad en los más de 1.000 kilómetros de rutas y autovías de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el Ministro Katopodis afirmó: “Mientras el gobierno nacional cobra peajes y se queda con la plata, la provincia de Buenos Aires devuelve el esfuerzo de las y los bonaerenses en obras y mejores servicios”, y continuó: “Hoy incorporamos 26 móviles de seguridad vial para el mantenimiento de las rutas y autopistas a cargo de AUBASA que es posible gracias a la gran tarea de muchas trabajadoras y trabadores”.

“Es una decisión del Gobernador Kicillof que la infraestructura no se frene y también nos hicimos cargo de muchísimas obras que Milei abandonó. Eso nos va a salir muy pero muy caro a todos los argentinos”, concluyó.

Se trata de 12 Pick ups Toyota Hilux doble cabina, 9 camiones Iveco Daily 70-170 DC, 5 vehículos utilitarios Peugeot Partner y 1 minibús Toyota Hiace.

La incorporación de esta nueva flota impacta en la calidad del servicio brindado a los usuarios, ya que permite optimizar las tareas de mantenimiento de espacios verdes y corte de pasto, agilizar el reemplazo y revisión de luminarias para mejorar el alumbrado público, y ofrecer una respuesta más rápida y eficiente ante la detección y reparación de fisuras o baches en la cinta asfáltica.

Los nuevos móviles forman parte del Plan de Obras 2024–2027 que lleva adelante AUBASA con el objetivo de renovar la traza vial que incluye la repavimentación de la Autopista Buenos Aires – La Plata; y la mejora del Sistema Vial Integrado del Atlántico con intervenciones en la Autovía 2, RP 63, RP 11 y RP 74.

AUBASA una empresa de capitales públicos dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos encargada de mejorar la conectividad, la movilidad y de incrementar las condiciones de seguridad vial en los 892,5 km de rutas provinciales y autovías que actualmente gestiona, que atraviesan a 24 municipios de la PBA y CABA, donde viven 6.825.634 personas.

Sus áreas de concesión incluyen a la Autopista Buenos Aires-La Plata, que cuenta con 50 km de extensión troncal junto a otros 13,5 km entre el Ramal Gutiérrez y la RP 36, conectando 7 distritos y con una circulación de 210 mil vehículos por día.

A su vez, administra el Sistema Vial Integrado del Atlántico, que une la capital argentina con las ciudades atlánticas, incluyendo los principales accesos a la Costa Atlántica y Mar del Plata. Cuenta con 829 km de extensión, abarca 5 rutas provinciales (Autovía RP 2, RP 11, RP 63, RP 56 y RP 74) y conecta 18 distritos.