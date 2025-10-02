Comienza el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires y Moreno será subsede

El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, iniciativa impulsada por el Instituto Cultural bonaerense, tendrá lugar del 1 al 9 de octubre en la ciudad de La Plata y contará con proyecciones en distintos municipios de la provincia. Como en sus ediciones anteriores, la entrada a las salas será totalmente gratuita. En ese marco, tendrá lugar el Mercado Internacional Audiovisual, lugar de encuentro de los diferentes eslabones de cadena de producción del sector. En el marco de la descentralización, el Teatro Leopoldo Marechal fue elegido como una subsede. Están planificadas importantes actividades. Entrevista con Cintia Donghi, directora de la sala municipal.