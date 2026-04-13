Aumenta la presencia de mosquitos y refuerzan las recomendaciones de prevención

Las recientes lluvias y el incremento de la humedad favorecieron la aparición de mosquitos en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Si bien se trata de una situación habitual en determinadas condiciones climáticas, especialistas señalan la importancia de mantener medidas de prevención, especialmente ante la circulación del virus del dengue.No todos los mosquitos que se observan pertenecen a especies transmisoras. Entre los más comunes se encuentran:

Aedes aegypti: se cría en agua limpia estancada y es el principal transmisor de dengue, zika y chikungunya.

Aedes albifasciatus: suele aparecer en grandes cantidades tras las lluvias. No transmite dengue, aunque puede resultar más agresivo en sus picaduras.

Medidas de prevención

Para reducir riesgos, se recomienda combinar cuidados personales con acciones dentro del hogar:Protección personalUtilizar repelentes que contengan DEET, IR3535 o icaridina, reaplicándolos cada 3 o 4 horas.

Usar ropa clara, de manga larga y pantalones en zonas con alta presencia de mosquitos.Colocar mosquiteros en ventanas y utilizar tules en cunas o cochecitos.Control del entorno La principal medida es evitar la reproducción del mosquito:

Vaciar, dar vuelta o eliminar recipientes que acumulen agua.Limpiar canaletas y desagües.

Cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de mascotas, limpiando sus paredes.Mantener patios y jardines en condiciones, con el pasto corto.

Cuándo consultar Ante síntomas compatibles con dengue, es importante acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.

Los signos a tener en cuenta son:

Fiebre alta sin síntomas respiratorios.

Dolor detrás de los ojos.

Dolores musculares o articulares.

Náuseas o vómitos.

Manchas en la piel.

Las autoridades y especialistas recuerdan que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la proliferación de mosquitos y el riesgo de enfermedades.