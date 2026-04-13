Trabajadores del centro comercial K41 denuncian constantes robos en el horario de cierre

Este viernes se contactó una trabajadora del centro comercial, financiero y empresarial K41. El emprendimiento se encuentra ubicado en la colectora sur de la Autopista del Oeste a la altura de la calle La Rioja, a un centenar de metros del puente “La Reja Grande”, que conecta con la calle Wilde.

La empleada relató lo que pasa habitualmente en el horario de cierre del complejo, alrededor de las 20 horas. Cuando salen hacia las paradas del transporte público de pasajeros, son abordados por delincuentes. La modalidad de atraco es a través de motochorros, principalmente. Ya han realizado denuncias en la comisaría de la jurisdicción, Moreno 6ª (Francisco Álvarez) y reclamos en la secretaría de Seguridad del municipio, pero no han obtenido soluciones. Cabe destacar que dentro del centro comercial funciona el sistema de monitoreo de la comuna.

Según el relato de la mujer, esta situación motiva que tengan que contratar autos de alquiler a través de aplicaciones, lo que genera una merma en sus salarios. La oscuridad reinante en las inmediaciones es ideal para que los malvivientes los sorprendan. Ni a pie ni en bicicleta pueden transitar. En moto el riesgo es similar.

La inseguridad en la zona se acentuó cuando se produjo el robo a la financiera ubicada dentro del polo empresarial, hecho ocurrido a finales de septiembre del año pasado. En cuatro minutos un grupo de hampones se llevó un botín millonario, cubriendo su huida a disparos limpios. Hubo varios detenidos.