Historias de grandes atracos en Francisco Álvarez: Motochorros robaron una mochila con pañales

El suceso se produjo el pasado miércoles 8 de abril alrededor de las 14:00 en el cruce de las calles Aymaraes y Los Cedros del barrio La Providencia de Francisco Álvarez, en las inmediaciones del club de campo “Álvarez del Bosque”. Una mujer transitaba en bicicleta con su nietita de 2 años, mientras que su hijo viajaba en otro rodado, cuando fueron interceptados por tres motochorros. Las ratas le sacaron una mochila con pañales y una gorra visera. Se dieron a la fuga en dirección a la Ruta 7. Penoso y lamentable, el hecho genera mucha impotencia.