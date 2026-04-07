Aumentan los casos de coqueluche y recomiendan reforzar la vacunación

Especialistas en infectología alertan sobre el aumento de casos de coqueluche, también conocida como tos ferina o pertussis, y destacan la importancia de sostener y completar los esquemas de vacunación para prevenir cuadros graves, especialmente en lactantes y niños pequeños.

La coqueluche es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayor riesgo en bebés, quienes pueden desarrollar complicaciones severas. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno resultan fundamentales para evitar la propagación, especialmente en ámbitos de contacto estrecho como el hogar o espacios educativos.

Durante 2025 se registró un incremento sostenido de casos, con 6.830 notificaciones sospechosas y 1.206 confirmaciones, el número más alto desde 2020. La tendencia continúa en 2026: en las primeras 11 semanas del año se notificaron 824 casos sospechosos, de los cuales 252 fueron confirmados. La mayoría de los cuadros graves se presentó en menores de 2 años.

Los especialistas señalan que el aumento de casos se vincula con el descenso en las coberturas de vacunación observado en los últimos años, lo que genera una mayor cantidad de personas susceptibles a contraer la enfermedad.

La vacuna contra la coqueluche forma parte del calendario de inmunización y se aplica a los 2, 4, 6 y 15-18 meses, con refuerzos a los 5 y 11 años, además de una dosis durante el embarazo a partir de la semana 20, con el objetivo de proteger a los recién nacidos en sus primeros meses de vida. También se recomienda la vacunación del personal de salud que tenga contacto con menores de un año y de convivientes de recién nacidos prematuros de muy bajo peso.

Frente a este escenario, se destaca la importancia de completar los esquemas de vacunación, recuperar dosis pendientes y reforzar las estrategias de prevención para reducir la circulación de la bacteria y evitar complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.