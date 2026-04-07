Detuvieron a dos delincuentes tras un robo en el barrio Mi Rincón

Durante la madrugada del jueves 2 de abril, efectivos de la Comisaría 1ª detuvieron a dos individuos acusados de haber cometido un robo a mano armada en el barrio Mi Rincón.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Mar del Plata, a 200 metros de Ruta 24, donde los delincuentes sustrajeron dinero, un teléfono celular y herramientas de trabajo tras intimidar a la víctima.

A partir de un rápido operativo cerrojo realizado en conjunto con el Comando de Patrullas, los sospechosos fueron interceptados en la intersección de Corrientes y Díaz Peña mientras intentaban huir en bicicleta.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría 1ª y quedaron a disposición de la Justicia. Interviene la UFI Nº 9 de General Rodríguez.

Con la participación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal, se continúa trabajando de manera articulada para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de los vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez