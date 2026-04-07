Allanamiento en Raffo: secuestro de drogas y detenidos

El sábado 4 de abril se llevó a cabo un allanamiento en el barrio Raffo que permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes, en el marco de un trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal del Municipio, la Policía Bonaerense y el Poder Judicial.

El procedimiento fue solicitado por la UFI Nº 12 especializada en Narcotráfico y ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 2. Se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Jujuy, donde se secuestraron envoltorios de cocaína fraccionada, marihuana, drogas sintéticas tipo “Tussi” y un arma de fuego.

En el lugar fueron detenidas dos personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo fue posible gracias a las denuncias de vecinos y al trabajo de investigación de las fuerzas intervinientes. De esta manera, se continúa trabajando de forma conjunta para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en los barrios de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez