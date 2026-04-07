Detuvieron a dos motochorros vinculados a múltiples robos

Este lunes fueron detenidos dos delincuentes vinculados a distintos hechos bajo la modalidad “motochorro”, a partir de un trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal y el aporte de las cámaras municipales.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino que había sufrido el robo de su motocicleta en la intersección de Av. Balbín e Italia. Mediante el análisis de cámaras de vigilancia municipales y privadas, junto con tareas de cyberpatrullaje, se logró identificar a los autores, quienes resultaron ser hermanos.

Uno de los implicados fue detenido por la DDI General Rodríguez en la localidad de José C. Paz, luego de tareas de investigación encubierta y con intervención de la UFI Nº 9 y el Juzgado de Garantías Nº 1. El segundo involucrado ya se encontraba detenido por otro hecho reciente.

A través del trabajo conjunto y la incorporación de herramientas tecnológicas, se continúan fortaleciendo las tareas de prevención para combatir el delito y brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez