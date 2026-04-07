Comenzó la Semana de la Agricultura Urbana

_Bajo el lema “Moreno siembra comunidad”, se desarrollarán actividades hasta el 11 de abril con un cierre en la Plaza Dr. Buján_

El Municipio de Moreno llevará adelante la “Semana de la Agricultura Urbana” hasta el 11 de abril, una propuesta que busca fortalecer la producción local, el trabajo comunitario y la soberanía alimentaria en el distrito.

Durante la semana se desarrollarán capacitaciones virtuales, entrega de semillas agroecológicas, talleres y visitas de intercambio de experiencias en huertas. Las actividades tendrán su cierre el viernes 10 y sábado 11, de 10 a 18 horas, en la Plaza Dr. Buján, Ruta Provincial N° 7, Km. 35,5, Paso del Rey donde se realizarán paneles temáticos, trabajo en comisiones y una peña folklórica abierta a la comunidad.

En el marco de una política pública sostenida, el Municipio, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), acompaña a más de 19.000 familias con la entrega anual de semillas, además de brindar capacitaciones, asistencia técnica y desarrollar unidades demostrativas en distintos puntos del territorio.

A su vez, desde el programa de Agricultura Urbana se promueven espacios de encuentro e intercambio entre huerteras y huerteros del distrito y de otras localidades, en los que se abordan temas vinculados a la producción, el valor agregado, la comercialización y la soberanía alimentaria. Estas instancias también permiten visibilizar prácticas agroecológicas y experiencias vinculadas a huertas comunitarias, educativas, familiares y medicinales.

Asimismo, el Gobierno local articula con Municipios cercanos y con el programa Huerta Urbana Bonaerense del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, con el objetivo de ampliar el acceso a conocimientos técnicos que contribuyan a mejorar la producción y calidad de los alimentos en huertas familiares y espacios comunitarios.

En este contexto, Moreno se posiciona como el distrito con mayor cantidad de huertas familiares en el ámbito urbano, con más de 12.000 espacios productivos, lo que refleja una fuerte apropiación territorial y cultural del trabajo de la tierra, especialmente relevante frente a la actual situación económica.

La producción en huertas familiares y comunitarias, tanto para el autoconsumo como para la comercialización de excedentes, forma parte de la identidad local, donde las comunidades aportan saberes vinculados a la horticultura, la floricultura y la crianza de animales menores.

La “Semana de la Agricultura Urbana: Moreno siembra comunidad” busca visibilizar estas experiencias y su impacto en la construcción de comunidad, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente.Para más información pueden visitar las redes oficiales @imdel_moreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno