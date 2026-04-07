Clausuraron y desalojaron el boliche Pinar de Rocha por orden judicial

El boliche Pinar de Rocha fue clausurado y desalojado por la Policía bonaerense tras una orden del Juzgado Civil y Comercial de Morón.

La medida se produjo en el marco de un conflicto por el alquiler del inmueble, que mantiene el empresario Daniel Bellini, quien manifestó ser el responsable del local bailable.

La disputa estaría vinculada a la titularidad de la propiedad luego del fallecimiento de la anterior dueña.

Al momento del operativo se celebraba un cumpleaños dentro del establecimiento, por lo que más de 100 personas debieron retirarse mientras se desarrollaba el procedimiento.Según trascendió, el conflicto se relaciona con la continuidad del contrato de alquiler y el destino del predio, de aproximadamente 10.500 metros cuadrados, en medio de un proceso judicial en curso.