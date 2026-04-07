Jornada de concientización por el Día Mundial del Autismo en Moreno

En el marco del 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, se llevó adelante una jornada de visibilización frente al Palacio Municipal, donde se iluminó su fachada de color azul como símbolo de compromiso y concientización.

Durante el encuentro, participaron personas con autismo, sus familias y autoridades municipales, en una actividad orientada a promover el conocimiento sobre el espectro autista y la importancia de construir una sociedad más inclusiva.

La jornada invitó a reflexionar sobre la necesidad de derribar barreras y continuar trabajando de manera colectiva para garantizar derechos, fomentando el respeto y la participación de todas las personas en la vida comunitaria.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan una comunidad más justa, accesible e inclusiva.

Secretaría de Desarrollo Comunitario de Moreno