Aumento de casos de sífilis: más de 50 mil diagnósticos en 2025

La sífilis volvió a mostrar un crecimiento sostenido y alcanzó en 2025 su cifra más alta de los últimos cinco años, con 55.183 diagnósticos confirmados, lo que representa un incremento del 71% en comparación con el período 2020–2024, de acuerdo con datos oficiales difundidos en el Boletín Epidemiológico Nacional.

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo. También puede pasar de la persona gestante al feto durante el embarazo, en el parto y, en ocasiones, durante la lactancia.

En sus primeras etapas, la enfermedad suele manifestarse con una llaga indolora en los genitales, el recto o la boca. Debido a que no genera dolor y puede desaparecer sin tratamiento, muchas veces pasa inadvertida. Sin embargo, si no se trata a tiempo, puede avanzar y provocar erupciones en la piel, malestar general y, con el paso de los años, complicaciones graves que afectan órganos como el corazón y el sistema nervioso.

Durante el embarazo, la sífilis no tratada puede generar consecuencias severas, como abortos espontáneos, muerte fetal o malformaciones congénitas.

El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre. El testeo periódico resulta clave, especialmente después de mantener relaciones sexuales sin protección y durante el embarazo, cuando se recomienda realizar controles en cada trimestre.

El tratamiento es sencillo y efectivo, basado en antibióticos, y permite la curación completa si se administra de manera oportuna. Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención continúa siendo fundamental: el uso de preservativo en todas las relaciones sexuales, los controles médicos regulares y la consulta ante cualquier síntoma o duda son herramientas esenciales para frenar el avance de la infección.