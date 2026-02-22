Detuvieron a un sujeto que golpeó brutalmente a su pareja, incendió la casa y robó en un comercio

Ángel Acevedo fue detenido por la DDI. Está acusado de golpear a su pareja, incendiar la casa y sustraerle el celular a un comerciante. La mujer, conmocionada, estuvo desaparecida casi 12 horas. Fue encontrada por la policía deambulando por la zona.

Una historia de violencia de género, como lamentablemente se ha hecho más habitual. Pasado el mediodía del jueves 12 de febrero, en una vivienda del barrio Federal de La Perla, en la zona norte de Moreno, Ángel Acevedo, de 22 años, golpeó brutalmente a su pareja, una joven de 26 años.

Luego de este episodio, usual según relataron algunos vecinos, Acevedo decidió incendiar la vivienda y se fugó. La chica escapó de las llamas y desapareció. El siniestro fue extinguido.

La denuncia fue realizada en la comisaría 1ª por parte de la madre de la mujer. En turno, la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez dispuso la intervención de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones). El personal de la “Brigada” se abocó en un primer momento a buscar a la chica. Tenía problemas de consumo, y en virtud de eso se la rastreó en las inmediaciones de las plazas de los barrios Lomas y 25 de Mayo.

En la noche de ese mismo día, los detectives la encontraron deambulando por el barrio Los Pinos. Presentaba varios golpes, la mayoría en la cabeza. Fue trasladada al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue asistida. Con esta parte de la investigación cerrada, los agentes de la ley cercaron a Acevedo.

Un dato clave llegó durante la mañana del viernes. Acevedo le había robado el celular a un comerciante, suceso que quedó registrado en una cámara de seguridad del local. Al tomarle declaración al damnificado, surgió la información sobre en qué sector se estaba moviendo Acevedo.

Horas después fue detenido en un descampado, donde se estaba refugiando y conducido a la sede de la DDI, en General Rodríguez. Quedó imputado por los delitos de “Lesiones en el marco de violencia de género, incendio y hurto”. Las fuentes consultadas indicaron que se negó a ser indagado en las oficinas de la fiscalía. Está alojado en los calabozos de una de las comisarías de la zona.