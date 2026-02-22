Barrio La Porteña: Un muerto en un supuesto enfrentamiento a balazos entre bandas

El suceso se produjo a las 21:20 horas de este sábado 21 de febrero en la esquina de las calles Martínez Melo y San Luis del barrio La Porteña de Moreno Sur. La información preliminar indica que se produjo un intenso intercambio de disparos entre grupos antagónicos. Un video de una cámara de seguridad privada captó el sonido de la balacera.

Hay una persona muerta de varios balazos. Las fuentes consultadas indicaron que se trataría de Maximiliano Benítez, de unos 30 años. Tendría antecedentes penales. Todos los antagonistas se movilizarían en motos. Las mismas son sometidas a seguimiento a través del sistema de imágenes del Centro de Operaciones Municipales.

El expediente judicial es instruido por el Dr. Federico Soñora, a cargo de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La investigación la desarrolla el Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría 1º. Ampliaremos