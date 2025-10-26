Avance clave en el nuevo puente del Camino de la Ribera en Paso del Rey

El Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) llevó adelante un importante avance en la obra del Camino de la Ribera en el partido de Moreno. En el día de ayer se ha iniciado la instalación del nuevo puente sobre la Avenida Mitre (R.P. N°7), a la altura de Paso del Rey. Este cruce vial se implanta a pocos metros del puente existente, buscando duplicar la capacidad de circulación vehicular en un punto neurálgico para la conectividad de la zona. Esta infraestructura es fundamental para el proyecto que une la Ruta 7 y el Acceso Oeste con más de 6 kilómetros de recorrido, que mejora el espacio público y beneficia a más de 40.000 vecinos.

El puente tendrá una longitud total de 54 metros, del cual se destaca un tramo central entre columnas de 30 metros. Fue diseñado como una solución de movilidad integral que, no sólo prioriza el tránsito vehicular, sino también la circulación no motorizada y peatonal. Dispone de una calzada vehicular de 9 metros de ancho que permitirá complementar la circulación en ambos sentidos. Además, se destinan 2 metros de esta calzada a una bicisenda y se incorpora una senda peatonal de 1,20 metros, promoviendo un traslado más seguro y accesible para toda la comunidad.

Los trabajos de instalación se realizan por etapas. Se iniciaron con la colocación de las primeras 2 de las 6 vigas pretensadas de 30 metros de longitud del tramo central. La maniobra, que requiere de alta precisión técnica, se realizó con la debida planificación de seguridad vial, asegurando un corte total de tránsito de sólo 30 minutos para minimizar el impacto en la circulación. Para las próximas jornadas el plan de obra prevé la colocación de las 4 vigas restantes con el mismo procedimiento de seguridad y logística ya implementado.

La obra del Camino de la Ribera en Paso del Rey, que impulsa el COMIREC junto al municipio, y financiada por el Gobierno provincial, es un proyecto de gran envergadura que busca transformar la conectividad vial y el espacio público a lo largo del Río Reconquista en el partido de Moreno.El objetivo principal de la obra es la pavimentación y adecuación de más de 6.000 metros del Camino de Sirga, la traza paralela al Río Reconquista, para establecer un nuevo corredor vial que unirá la Ruta Provincial N°7 (Av. Mitre) con la Colectora de la Autopista Acceso Oeste. Este tramo es considerado estratégico, ya que generará una vía alternativa a las calles de mayor circulación, agilizando el tránsito y disminuyendo los tiempos de acceso para más de 40.000 vecinos y estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

