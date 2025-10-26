La Provincia acompañó el 31º Encuentro de Talleres Protegidos de Producción

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad participó del 31º Encuentro Provincial de Talleres Protegidos de Producción, en Luján, en una jornada que estuvo destinada a trabajadores y trabajadoras con discapacidad de distintos puntos de la Provincia. El encuentro, que contó con la presencia de más de 25 talleres y más de 600 jóvenes, fue encabezado por el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, junto al intendente Leonardo Boto. La cartera a cargo de Andrés Larroque se hizo presente en este encuentro recreativo, deportivo y de formación, con el objetivo de seguir articulando el trabajo en conjunto y de reforzar el programa de Talleres que impulsa el Ministerio, para sostener y fortalecer los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad. Durante el acto, se compartieron experiencias y se analizaron además los desafíos que los espacios atraviesan diariamente. Cabe recordar que durante el encuentro provincial con referentes municipales de discapacidad que tuvo lugar en la ciudad de La Plata en septiembre, el ministro destacó que “mientras el gobierno provincial sufre ataques en materia de pensiones y está sometido a un recorte por parte de la Nación, hay un gobernador como Axel Kicillof que toma la decisión política de sustentar y acompañar a las personas con discapacidad y a todos los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado”. “Nuestro rol es apoyar, escuchar y estar a disposición de estos verdaderos héroes de la comunidad, que nos dan lecciones solidarias todos los días”, agregó. Los Talleres Protegidos son espacios que, en articulación con el organismo, ofrecen formación laboral y acceso a un empleo de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía. Actualmente, desde el Estado bonaerense se trabaja articuladamente con 300 organizaciones y existen 177 espacios de este tipo en todo el territorio provincial. Es una de las tantas acciones que lleva adelante la cartera, para seguir proporcionando ámbitos de integración y desarrollo por medio de actividades socio-laborales y de formaciónEn ese marco, por mandato del gobernador Axel Kicillof, en agosto se estableció un aumento del 100% en los peculios (incentivos) que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y de un 40% para las becas de todos los programas vinculados a Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad. A ello se sumó una línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria y la entrega de equipamiento específico del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en escuelas de educación especial.

