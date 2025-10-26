La Provincia coordina asistencia con los municipios afectados por el temporal

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Dirección de Intervención Social en la Emergencia, se encuentra articulando tareas de acompañamiento y asistencia en los distritos afectados por el fuerte temporal que comenzó el viernes 24 y continuó la madrugada de este sábado. El fenómeno provocó intensas precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y crecidas de arroyos en amplias zonas de la Provincia de Buenos Aires, ocasionando anegamientos, voladuras de techos e ingreso de agua en viviendas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la provincia de Buenos Aires se registraron 123 milímetros de lluvia en apenas 24 horas, superando ampliamente la media mensual de precipitaciones para octubre. En ese marco, el gobernador Axel Kicillof se encuentra monitoreando desde el primer momento la situación, mientras que el Ministerio encabezado por Andrés Larroque, mantiene contacto permanente con los municipios para definir las prioridades de asistencia y acompañar las acciones locales.Cabe destacar que el trabajo operativo de la cartera social se inicia una vez que cesan las lluvias, cuando las condiciones permiten relevar con precisión los daños y el número de familias afectadas. Hasta el momento, los municipios continúan informando datos que varían según la evolución del clima y el nivel de los cursos de agua.Distritos que reportaron afectacionesLos municipios que hasta las primeras horas de la mañana del sábado reportaron inconvenientes por las lluvias y con los que el Ministerio se encuentra en contacto son: Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Junín, Castelli, Marcos Paz, Tandil, Tres Arroyos, Coronel Suárez, General Lamadrid, Florentino Ameghino, Leandro N. Alem, La Matanza, San Martín, Quilmes, Berisso y Partido de La Costa, entre otros.El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad continuará trabajando durante las próximas horas junto a los Comités de Emergencias municipales, organizaciones que integran la Mesa de Respuesta Comunitaria en la Emergencia y Defensa Civil de la Provincia, reforzando los operativos de asistencia en las zonas más comprometidas.

