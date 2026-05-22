Avanza la obra del nuevo edificio de la ES N° 56 de Francisco Álvarez y continúan las mejoras en establecimientos educativos

_Los trabajos forman parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura educativa que incluye nuevas aulas, ampliaciones y refacciones en distintas escuelas del distrito_

El Municipio de Moreno avanza con la obra del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria N° 56, ubicada en Soriano entre Juana de Arco y Baradero, del barrio Güemes de la localidad de Francisco Álvarez, financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se encuentran en ejecución refacciones y mejoras en distintos establecimientos educativos.

En cuanto al edificio de la ES N° 56, el proyecto contempla la construcción de 12 nuevas aulas, una biblioteca, un laboratorio, dos baterías de baños, un patio cubierto y el perímetro del establecimiento.

La nueva infraestructura se construye en un predio donde anteriormente funcionaba una canchita de barrio y forma parte del “Programa de Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar”, una política que busca fortalecer la oferta educativa estatal tanto en el distrito como en toda la provincia de Buenos Aires, mediante la creación de espacios para el desarrollo de las actividades escolares.

En simultáneo, el Municipio lleva adelante obras de ampliación, construcción y refacción en distintos establecimientos educativos, entre ellos el Jardín de Infantes N° 922 de Moreno Sur; las escuelas primarias N° 1, 14, 29, 70 y 77; las escuelas secundarias N° 14, 28, 35, 39, 42, 51, 70, 73, 77 y 85; las escuelas de Educación Especial N° 502 y 505; el Jardín de Infantes N° 959 y el CFI N° 2, con intervenciones que incluyen nuevas aulas, sanitarios, bibliotecas, SUM, mejoras edilicias, reparación de filtraciones, ampliación de espacios y construcción de nuevos edificios escolares.

Desde el inicio de la gestión encabezada por la intendenta Mariel Fernández, se finalizaron 152 aulas y salas, una cifra equivalente a la construcción de 26 nuevos edificios educativos, con el objetivo de ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y docentes del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno