Alerta por el aumento de casos de influenza y la circulación de virus respiratorios

Con la llegada de las bajas temperaturas, comenzó a registrarse un aumento sostenido de casos de influenza y de otros virus respiratorios en distintos puntos del país, tanto en consultas ambulatorias como en internaciones.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la circulación predominante corresponde al subtipo influenza A(H3N2), mientras que la ANLIS Malbrán confirmó 15 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K), elevando a 183 el total de detecciones registradas hasta el momento.

De acuerdo con el informe, 150 de esos casos corresponden a 2026 y representan el 91% de las muestras de H3N2 secuenciadas en las últimas semanas. La variante ya presenta circulación en 22 de las 24 jurisdicciones del país.

Las provincias con mayor cantidad de casos detectados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, la provincia de Buenos Aires, Tucumán y Mendoza.

Especialistas advirtieron que durante esta época del año aumenta la circulación de enfermedades respiratorias y remarcaron la importancia de sostener medidas de prevención, especialmente en personas mayores, niños pequeños y grupos de riesgo.

Entre los síntomas más frecuentes de este tipo de gripe se encuentran la fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, dolores musculares, decaimiento y molestias respiratorias. Además, el cansancio extremo puede continuar incluso después de que desaparece la fiebre.

Ante la presencia de síntomas compatibles con influenza, recomiendan evitar la automedicación y realizar una consulta médica para recibir un diagnóstico adecuado y prevenir posibles complicaciones.