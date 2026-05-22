General Rodríguez realizó actividades de prevención por el Día Mundial de la Hipertensión

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la Secretaría de Salud Pública de General Rodríguez llevó adelante distintas actividades de promoción y prevención en los Centros de Salud de la ciudad.

Durante la jornada se realizaron controles de tensión arterial, entrega de folletería informativa y espacios de asesoramiento destinados a vecinas y vecinos, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los controles periódicos y la incorporación de hábitos saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Además, en coincidencia con el Día del Símbolo Patrio, se entregaron escarapelas a trabajadoras y trabajadores de los Centros de Salud, en reconocimiento a su compromiso cotidiano y su labor al servicio de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez