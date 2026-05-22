Mataron a un motociclista en un intento de robo sobre la Ruta 7: Dos detenidos

El suceso se produjo alrededor de las 00.15 de este viernes 21 de mayo sobre la Ruta 7, entre la calle Perú (barrera del colegio Mariano Moreno) y Crisólogo Larralde, a siete cuadras de la plaza San Martín del centro de Moreno. Dos motos, que venían en aparente persecución desde la zona de la barrera Mayo de Frutos (Padre Fahy), finalmente se cruzaron en ese lugar y el acompañante de uno de estos vehículos le disparó al conductor del otro. La víctima sería un hombre mayor de edad, que murió a los pocos minutos. Cuando los delincuentes intentaban escapar, fueron embestidos por un automóvil y cayeron en la cinta asfáltica. Fueron linchados. Finalmente los apresó la policía. Trabaja en el lugar personal de la Policía Científica. La causa es instruida por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Hasta el momento no confirmaron las identidades. Ampliaremos.