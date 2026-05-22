La intendenta Mariel Fernández participó de un encuentro con Kicillof para repudiar el ajuste nacional en salud

_La intendenta de Moreno analizó el impacto del desfinanciamiento del Gobierno nacional sobre el sistema sanitario municipal_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó de un encuentro encabezado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, junto a más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses para analizar las consecuencias del ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema público de salud.

La jornada se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde las autoridades provinciales presentaron un informe con indicadores sanitarios y datos vinculados al desfinanciamiento de programas nacionales, la interrupción de prestaciones esenciales y el incremento de la demanda en hospitales y centros de salud municipales.

En ese marco, Mariel Fernández, expresó: “Está colapsando el sistema de salud. La política del Gobierno Nacional es de exterminio. ¿Cómo se sigue sin prestaciones de las obras sociales? ¿Cómo se sigue sin el Plan Remediar?” y puntualizó que: “Desde que asumió Milei recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas e insumos, desfinanció programas nacionales y PAMI.

Y por la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura”.

En Moreno, la reducción y discontinuidad de programas nacionales afecta áreas esenciales de la red sanitaria local, entre ellas salud materno infantil, salud sexual y reproductiva, VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis, provisión de medicamentos oncológicos, prótesis y dispositivos médicos, además de programas preventivos y territoriales.

La situación también impacta sobre el primer nivel de atención. Desde 2023, el programa nacional Remediar reduce de manera sostenida la entrega de medicamentos e insumos para los centros de salud.

Para sostener durante 2025 la cobertura que alcanzó a 47 mil personas, el Municipio debería destinar 2.600 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar con recursos propios.

En ese sentido, la intendenta sostuvo: “Tristemente pasamos de un modelo sanitario preventivo y territorial hacia uno predominantemente reactivo y asistencial”.

A su vez, el Municipio registra dificultades en los mecanismos de recuperación financiera vinculados al programa SUMAR.

Durante 2025 se facturaron más de 1.162 millones de pesos, mientras que hasta el momento solo se percibieron 158 millones.Frente a este escenario, el Gobierno local sostiene prestaciones esenciales, reorganiza recursos y fortalece la atención sanitaria en el territorio para garantizar el acceso a la salud de la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno