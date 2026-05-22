Línea Sarmiento: por obras de señalamiento, el servicio estará limitado el fin de semana largo

Trenes Argentinos comunica que por obras de señalamiento, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Once y Merlo -desde el primer tren del sábado 23 y hasta el último servicio del lunes 25 de mayo-.

Al mismo tiempo, el ramal Moreno-Mercedes estará interrumpido.

Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional y que lleva adelante Trenes Argentinos infraestructura. Las tareas contemplan la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Moreno. La intervención forma parte de un proceso de recuperación de cabinas mayor que incluye las mesas de Castelar y Haedo.Para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional.

El martes 26 de mayo la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

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