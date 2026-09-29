Avanza la obra del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 56 en Francisco Álvarez

La construcción contempla 15 aulas en total, más biblioteca, laboratorio, Salón de Usos Múltiples y patio semicubierto

El Municipio de Moreno avanza con las obras del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 56, ubicada en el barrio Güemes de Francisco Álvarez.

El proyecto se financia a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con la Provincia de Buenos Aires, y forma parte del Programa de Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar.

El nuevo establecimiento contará con 12 aulas, más tres de uso especial destinadas a Informática, Laboratorio y Biblioteca, un Salón de Usos Múltiples (SUM), patio semicubierto y dos baños, además de espacios destinados a la dirección, administración, preceptoría, sala de profesores y gabinete psicopedagógico.

El edificio también incorporará sectores destinados al centro de estudiantes, fotocopiadora, servicios, cocina, kiosco y depósitos, junto a áreas de circulación y acceso semicubierto que completarán la infraestructura de la institución.

La construcción del nuevo edificio forma parte de las políticas que lleva adelante la intendenta, Mariel Fernández, relacionadas a la ampliación y mejora de la infraestructura educativa estatal, con el objetivo de generar nuevos espacios para el desarrollo de las actividades escolares y fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje para la comunidad educativa del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno