Moreno realizará la primera Noche de los Bares

Habrá descuentos, promociones y diversas propuestas en distintas localidades del distrito

El Municipio realizará la primera Noche de los Bares el próximo viernes 2 de octubre, desde las 18 horas.

Una iniciativa que reunirá a bares, hamburgueserías y pizzerías de distintos puntos del distrito con el objetivo de promover el consumo local y poner en valor la oferta gastronómica de Moreno.

Durante la jornada se ofrecerán descuentos, promociones y propuestas especiales en cervezas, tragos, hamburguesas, pizzas y cafés, además de degustaciones y espectáculos en vivo para que vecinas, vecinos y visitantes puedan conocer, disfrutar y recorrer de las alternativas gastronómicas.

Los negocios adheridos son: Almacén de la Picada, Casa de Birra, Skal, Delirio Resto Café, Trixie, Apa la Papa, The Burger Project, Reset, Fanky, Baum, Hop’s Bar, Wanika, Hormiga Negra, Rojo Bar y El Almirante.

A continuación, se detallan los comercios participantes, sus ubicaciones y ofertas:

ALMACÉN DE LA PICADA

3×2 en pintas

2×1 en tragos10% de descuento con pago en efectivo

Córdoba 1647, esquina Fernando de Quiroga.

Paso del Rey.

CASA DE BIRRA

15% de descuento en birras bien frías

Presidente Perón 1173, Moreno Sur.

SKAL

Degustación de empanadas

3×2 en Fernet

3×2 en cerveza artesanal

La Feliz Pizza libre General Manuel Belgrano 414, esquina Dorrego. Moreno Centro.

DELIRIO RESTO CAFÉ

Presidente Perón 1504, esq. Azcuénaga, Moreno Sur.

TRIXIE.Super Mix + dos porronesColectora Sur K41, Acceso Oeste, La Reja, Provincia de Buenos Aires.

APA LA PAPA

Sanguches de chipa completo / de paltaLimonada con 15% de descuento

2×1 en cafés fríos o calientes, acompañados con algo dulce a elección.

Una propuesta para hacer una pausa, encontrarse y disfrutar. Dr. Vera 310, esquina Alem, Moreno Centro.

THE BURGER PROJECT 10% de descuento en toda la carta

El beneficio no es acumulable con otras promociones

.Dr. Asconapé 297, esquina Alem, Moreno Centro.

RESETJUEGOS, TRAGOS Y UNA NOCHE DISTINTA

Concejal Alberto Rosset 278, Moreno.

FANKY

Show en vivo

2×1 en tragos

Pizza de muzzarella grande + 2 latas de cerveza por $17.000

Independencia 2817, Moreno Centro.

BAUM2x1 en Gin Algebra (gin de la casa)

2×1 en cerveza Lager DoradaBernardino Rivadavia 431, Moreno Centro

HOP’S BAR15% de descuentoBernardino Rivadavia 285, Moreno Centro.

WANIKA2x1 en cócteles tiki

Gorriti 1151, Francisco Álvarez

HORMIGA NEGRA

Happy hour extendido hasta las 22 h

Combo burger con papas + pinta clásica por $14.99010% de descuento

El descuento no es acumulable con otras promociones.Bernardino Rivadavia 439, Moreno Centro. ROJO BARShow en vivoEntre Ríos 2600, Paso del Rey.

EL ALMIRANTE

Descuentos en combos de hamburguesasBossi 92, esq. Nemesio Álvarez.

La Noche de los Bares forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno local para poner en valor la gastronomía y la identidad morenense, fortalecer el consumo y generar nuevas propuestas para recorrer, conocer y disfrutar los distintos espacios del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno