Avanza la obra del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 6 de General Rodríguez

El intendente Mauro García visitó la obra del edificio de la Escuela Secundaria N° 6, ubicada en el casco céntrico del distrito, que se encuentra en la última etapa previa a su finalización.

Durante la recorrida, el jefe comunal supervisó el avance de los trabajos en esta institución educativa, una obra muy esperada por la comunidad escolar.

Próximamente, la Escuela Secundaria N° 6 podrá cumplir el anhelo de contar con instalaciones nuevas, pensadas y adaptadas a su matrícula, mejorando las condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Municipalidad de General Rodríguez