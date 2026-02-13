Gran convocatoria en una nueva edición de “Merlo Vive Brasil”

Cientos de vecinos disfrutaron del evento que durante el fin de semana convocó lo mejor de la cultura brasilera en la Casa de la Cultura de Merlo.

Hubo música en vivo, baile, gastronomía, artesanías, expresiones artísticas, espectáculos de percusión. Además, hubo Fiesta de la Espuma y demostraciones de samba.

El cierre estuvo a cargo del grupo Sambaires y la comparsa 100% Negra, en un espacio pensado para toda la familia.

“Muchísimos vecinos se han acercado para vivir la cultura brasilera, la danza, la música, la gastronomía y la artesanía”, expresó el Subsecretario de Cultura, Federico Picasso.

El evento tuvo lugar gracias a las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para acercar propuestas culturales gratuitas a los vecinos.

Para más información, podes comunicarte con la Subsecretaría de Cultura. Dirección: Colón y Riobamba 1° Piso – Tel. (0220) 483-2403 / 485-4213 / 486-3241. Email: subsecretariaculturademerlo@gmail.com

