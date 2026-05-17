Avanza la obra del playón multideportivo de la Escuela Secundaria N°4 en Parque Irigoyen

Autoridades municipales recorrieron la obra del nuevo playón multideportivo que se construye en la Escuela Secundaria N°4 de Parque Irigoyen, un espacio destinado a fortalecer las actividades deportivas, recreativas y el encuentro de la comunidad educativa.

Durante la visita se supervisaron los avances de los trabajos, que permitirán contar con un lugar adecuado para la práctica de distintas disciplinas y para el desarrollo de actividades escolares y comunitarias.Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar impulsando obras en instituciones educativas, con el objetivo de mejorar la infraestructura y generar más espacios para el deporte y la integración social.

El futuro playón multideportivo busca brindar mejores condiciones para estudiantes y vecinos, promoviendo el acceso a actividades recreativas y saludables en el barrio Parque Irigoyen.

Municipalidad de General Rodríguez