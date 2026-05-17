El Hospital Sommer realizó una charla sobre obesidad destinada a equipos de salud

En el marco de las actividades de formación destinadas a profesionales y trabajadores de la salud, se llevó adelante la charla “Obesidad, raíz del problema” en el Servicio de Docencia e Investigación.

La actividad fue organizada por el Servicio de Endocrinología y Diabetes, a cargo del Dr. Christian Cabreros, y contó con la exposición de la Dra. Mariangeles Asensio.Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la obesidad, entre ellos su prevalencia, las enfermedades asociadas y los avances en los tratamientos actuales.

Además, se destacó la eficacia y los beneficios terapéuticos de las nuevas estrategias de abordaje, promoviendo la actualización de conocimientos y el intercambio entre profesionales.

Este tipo de encuentros forman parte de las iniciativas de capacitación continua destinadas a fortalecer la formación del equipo de salud y mejorar la atención integral de la comunidad.

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