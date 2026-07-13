Avanzan las obras para mejorar la seguridad operacional en las líneas Sarmiento y Mitre

Durante el fin de semana largo se llevaron adelante obras fundamentales, para mejorar la seguridad operacional en las líneas Mitre y Sarmiento, como parte del proceso de actualización de la infraestructura ferroviaria que la Secretaría de Transporte ejecuta en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Los trabajos tienen como objetivo fortalecer el sistema a partir de las intervenciones en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria, priorizando la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de los recursos públicos.

Entre el 9 y el 12 de julio, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutó obras de readecuación del tendido de vías en el ramal Tigre en la línea Mitre y trabajos de señalización y renovación de la infraestructura de estaciones en el Sarmiento.

En las vías del Mitre se renovaron 1.000 metros de tendido en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde en Nuñez. Asimismo se realizó el recambio de un enlace (adv) en San Isidro y se restauró el paso a nivel Belgrano, en la misma localidad.

Hasta el momento, se han renovado integralmente 33 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 22 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

La renovación integral de los 40 kilómetros de vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.Al mismo tiempo, en el Sarmiento se realizaron tareas de adecuación en los sistemas de señales y obras civiles en las estaciones Morón y Ramos Mejía. Las tareas de renovación integral del sistema de señales contemplaron el recambio de aparatos de vía en Caballito; el acondicionamiento de señales en Liniers; la modernización de la mesa de mando de la cabina en la estación Castelar; y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey. Adicionalmente, se efectuaron intervenciones en las estaciones Morón y Ramos Mejía. En ambos casos se están adecuando las instalaciones -edificios principales, baños e ingresos-, se construyen nuevos andenes y se actualizan los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.

Luego de las tareas ejecutadas, los servicios de ambas líneas funcionan de acuerdo a sus frecuencias habituales.

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