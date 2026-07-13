Se realizó el taller introductorio de Lengua de Señas Argentina en General Rodríguez

Se llevó a cabo un nuevo Taller Introductorio de Lengua de Señas Argentina en el Instituto Superior de Formación Docente N.º 155, con el objetivo de promover herramientas que favorezcan la comunicación, la inclusión y el acceso a derechos.

Durante la jornada, las y los participantes incorporaron conocimientos básicos sobre la Lengua de Señas Argentina, en un espacio de aprendizaje orientado a fortalecer el respeto, la empatía y la construcción de una comunidad cada vez más accesible e inclusiva.

La actividad contó con una amplia participación de estudiantes y vecinos, quienes acompañaron con compromiso esta propuesta de formación.

Estas iniciativas continúan impulsando acciones que promueven la igualdad de oportunidades, la inclusión y la eliminación de barreras en la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez