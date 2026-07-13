La Provincia de Buenos Aires lanzó la temporada invernal

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Subsecretaría de Turismo, realizó el lanzamiento de la temporada invernal 2026, con la oferta turística de la provincia de Buenos Aires para vacacionar en esta época del año y las promociones de Banco Provincia. Durante el evento, en el marco de la Cocina en Vivo bonaerense, se destacaron la agenda de fiestas populares, la de eventos naturales, las rutas temáticas, el turismo termal, la gastronomía típica y circuitos paisajes de campo y sierras.

La promoción de La Nieve de Sal en Epecuén, donde ocurre este fenómeno impactante; del avistaje de las ballenas en Necochea y Miramar, de las bodegas enoturísticas de Vinos Buenos Aires y de la Ruta del Olivo -con visitas guiadas, catas dirigidas y maridaje, participación en la cosecha, spa y dermocosmética-, las termas en las regiones de playas, lagunas y salinas; los emprendimientos de funghi y sus 1500 variedades de hongos que invitan a experiencias y caminatas junto a especialistas, combinando el senderismo con la identificación de especies y micología básica son los puntos destacados del invierno bonaerense.

En el calendario de celebraciones para vacaciones figuran las fiestas del Salame Serrano en Tornquist, de la Naranja de Ombligo en San Pedro y de la Empanada Costera en Tres Arroyos. Además, el Invierno Medieval en Villa Gesell -con caballeros, hadas, brujas y duendes caminando por las playas y bosques de la costa bonaerense-, actividades dedicadas a infancias en La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, y competencias deportivas en la mayoría de los destinos turísticos, con Monte Corre a la Aventura en Monte Hermoso como propuesta principal.

Luego de la presentación, se pudieron degustar los chorizos a la pomarola que elaboraron el chef Marcelo Ponce y Clarisa Abaunza oriundos de Cañuelas. ¡Un plato bien bonaerense y argentino! Junto a Banco Provincia anunciamos las promociones y beneficios para el receso invernal, con validez durante todo el mes de julio: en gastronomía, 25% de descuento con tope de 10.000 pesos por semana, por persona; en entretenimiento, 20% de descuento por transacción con tope de 20.000 pesos y hasta 6 cuotas sin interés; en hoteles y alojamientos, 4 y 6 cuotas sin interés; en alquiler de autos, 10% de descuento; en casas de servicio y gomerías adheridas, y en ómnibus de larga distancia, 4 a 6 cuotas sin interés.

Hasta el 12 de julio, de 12:00 a 20:00, la provincia de Buenos Aires desplegará lo mejor de sus producciones en Caminos y Sabores, junto a 34 productores con puestos de venta, degustaciones, promoción de destinos de invierno, mateadas y charlas con Banco Provincia y beneficios de Cuenta DNI.

Por iniciativa del Gobernador Axel Kicillof, la Provincia sigue impulsando el turismo y la producción a través de políticas públicas diseñadas por Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.Más información en buenosaires.tur.ar y @turismopba

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