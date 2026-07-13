El festejo por la victoria Argentina frente a Suiza en el Mundial terminó con incidentes aislados

El epicentro de los festejos por la victoria de la selección argentina de fútbol en el Mundial frente a Suiza fue la plaza San Martín de Moreno centro. Una multitud se congregó para manifestar su alegría, incluidas muchas familias. La algarabía se manifestó de manera normal gran parte de la jornada.

Pero ya cerca de las 4 de la mañana del domingo, la policía junto a la municipalidad procedió al desalojo del espacio, principalmente para el tránsito ya que la esquina de Libertador y Bartolomé Mitre (Ruta7) estaba cerrada. Esta medida fue resistida por medio centenar de personas y se produjeron incidentes. Hubo balazos de gomas y piedrazos como respuesta, hasta que se produjo la dispersión total.

Se informó que fueron detenidas algunas personas, quienes protagonizaron robos a los concurrentes. Eran “pungas”.