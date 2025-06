Axel Kicillof: “Es un crimen que quieran cerrar el INTA”

Axel Kicillof protagonizó este viernes la inauguración de la Nueva Sede para la Patrulla Rural en General Villegas, donde repudió con dureza el plan de motosierra aplicado por el presidente, Javier Milei, contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): “Es un crimen que lo quieran cerrar.

No se puede explicar, no se entiende”, señaló. Al respecto, reafirmó el apoyo de su administración hacia los trabajadores y profesionales que resisten el ajuste. Junto al gobernador estuvo el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien también pronunció un fuerte rechazo: “Lo que hace el Gobierno nacional a manos de Sturzenegger es un cientificidio. Esto es una nueva versión de mandar a los científicos a lavar los platos”, expresó. Esta contundente reacción se produjo después de que Walter Miranda, director de la Estación Experimental INTA Villegas, le entregara una nota a Kicillof durante la recorrida. El escrito refleja el difícil momento que atraviesan los profesionales del organismo. Esto, mientras muchos miembros del Instituto señalan que el Gobierno nacional busca modificar el Consejo Directivo para profundizar el plan de recortes. Kicillof: “Es un plan de liquidación»“Da mucha bronca el desmantelamiento. El INTA tiene un papel importante en términos de dar servicios a productores, que nunca podría dar un privado”, remarcó Kicillof. Y agregó: “Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario tenemos nuestras chacras experimentales y todo nuestro trabajo, pero el INTA ha traído mejoras genéticas y última tecnología. Todo esto sumado a la ayuda permanente en lo que hace a lo productivo, lo social, lo humano, a lo que es vivir en un territorio tan extenso, con tanta riqueza, pero que necesita inversión, mano de obra y Estado”.Con ese tono crítico, el gobernador provincial acotó: “No lo van a entender nunca, y van a pasar la motosierra, destruyendo y rompiendo cosas que después no tienen arreglo. Cada uno de los profesionales, cada uno de los trabajadores del INTA lleva encima una experiencia, un vínculo muy difícil de recuperar”. En concreto, para el líder del Poder Ejecutivo bonaerense esto “es un plan de liquidación”. Kicillof: “Va a ser difícil tener actividad agropecuaria sin el INTA”Según Axel Kicillof, el Gobierno nacional incurre en una gran contradicción: “Es un país gobernado por gente que quiere volver al modelo agroexportador, pero sin agro. Va a ser muy difícil tener actividad agropecuaria si no tenemos INTA”, advirtió. Sobre el organismo, valorizó la injerencia de universidades nacionales y el sector privado productivo en la toma de decisiones, y la gran cantidad de desarrollos que consiguió: “Han avanzado en semillas resistentes, los trigos para la sequía, y cuestiones que nos han llevado a las primeras planas a nivel internacional”, ejemplificó. “Esta gente actúa por ignorante, y para responder a intereses ajenos a lo que necesitamos. Iba a hablar de Elon Musk [recientemente distanciado del presidente estadounidense, Donald Trump], pero… No pegan una», sostuvo. Y concluyó: «No nos pueden destruir el INTA. A los trabajadores les digo que cuentan con todo el compromiso del Gobierno provincial y los intendentes”.

En esa actividad también estuvo presente el intendente local, Oscar Gilberto Alegre, y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. Acto seguido, el titular del MDA, Javier Rodríguez, acudió junto a la comitiva provincial a la Nueva Delegación Municipal, para recorrer sus instalaciones. Además, el ministro de Desarrollo Agrario acompañó al gobernador en la inauguración de obras en la Escuela Primaria N° 45, donde se produjo la entrega de maquinarias agrícolas. Allí también participaron Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación, y Griselda Toubes, directora del colegio.

gba.gob.ar