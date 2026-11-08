Baja de pensiones no contributivas: pasos a seguir ante la posibilidad de la quita del beneficio

La Secretaría de Discapacidad oficializó nuevas suspensiones de Pensiones No Contributivas, que alcanzan a más de 26.000 beneficiarios de ANSES en todo el país.

A través de la Resolución 3702/2026, la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó formalmente sin efecto la rehabilitación cautelar de 4.329 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, acumulando un total de 26.141 (en un primer momento eran 21.812) bajas y suspensiones dispuestas por el organismo estatal en las últimas dos semanas.

La medida ministerial recae sobre aquellos expedientes que habían recuperado el pago temporal de la Pensión No Contributiva por una medida judicial colectiva y que, tras la revocación del fallo por parte de la Cámara Federal, no aportaron los certificados clínicos actualizados para respaldar la incapacidad laboral.

Sin embargo, hay incertidumbre en los beneficiarios debido a que el anexo oficial con la nómina de identidades no fue publicado en el Boletín Oficial, dejando a la plataforma digital Mi ANSES y a las notificaciones postales como los únicos canales de constatación individual.

En Moreno sería más de 200 los beneficiarios que estarían alcanzados por esta medida. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los explica el Dr. Pablo Zavala, uno de los directores del Instituto de Derecho Previsional y de la Seguridad Social del Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.