Luján en la cuenta regresiva para recibir al papa León XIV

Luján se prepara para la visita del papa León XIV: expectativas, preparativos y preocupación entre los vecinos

A pocos días de la llegada del Pontífice, la ciudad avanza con los preparativos para recibir a miles de visitantes.

Mientras los fieles esperan el encuentro como un acontecimiento histórico, comerciantes y residentes también advierten sobre las dificultades que traerá el operativo a la actividad diaria.

Además, un artista local prepara una obra colectiva que será entregada al Papa.

La ciudad de Luján atraviesa una semana de importantes cambios en la previa de la visita del papa León XIV, prevista para el miércoles 11 de noviembre.

Los vallados, los cortes de circulación y el armado de las estructuras para la celebración ya modifican el paisaje habitual de las inmediaciones de la Basílica, mientras crece la expectativa por la llegada de visitantes de distintos puntos del país.

Entre los comerciantes y vecinos que viven cerca del santuario conviven la emoción por recibir nuevamente a un Pontífice, la expectativa por la convocatoria y las preocupaciones por las consecuencias que tendrá el operativo sobre la vida cotidiana.

La expectativa de los vecinos y el impacto comercialPara quienes llevan décadas trabajando en las inmediaciones de la Basílica, la visita tiene un significado especial.

Héctor Avendaño y Alberto Díaz, comerciantes de la zona, coincidieron en destacar la importancia del acontecimiento y la expectativa por la llegada de miles de personas.

Díaz recordó que hace 39 años que Luján no recibe la visita de un Papa y expresó su deseo de que el encuentro sea positivo para la ciudad. También destacó el movimiento permanente de peregrinos que llegan al santuario durante todo el año.

Sin embargo, la preparación del evento también genera dificultades para los comercios.

Avendaño señaló que algunos establecimientos deberán permanecer cerrados durante tres días debido a las restricciones previstas, una situación que afecta directamente los ingresos de quienes dependen de la actividad diaria.

La preocupación también alcanza a los residentes de las zonas cercanas a la Basílica. Una vecina que vive a pocas cuadras del santuario manifestó su inquietud por la circulación de personas, las limitaciones para trasladarse y las condiciones de seguridad durante las jornadas de mayor concurrencia.

Aunque se reconoce como creyente, explicó que todavía intenta dimensionar los cambios que implicará la llegada de una multitud a su barrio.

Su testimonio refleja una de las caras menos visibles de un acontecimiento de esta magnitud: el desafío de sostener la vida cotidiana en una ciudad que recibirá una convocatoria extraordinaria.

Una escultura con mensajes de la comunidad

Entre las iniciativas que forman parte de la previa se destaca Tes es Petrus (Tú eres Pedro), una obra del artista local Gustav Navone que busca reunir las palabras, plegarias e intenciones de vecinos y peregrinos para convertirlas en un presente destinado al Papa.

La propuesta surgió a partir del vínculo del artista con la Basílica y de la historia de una vestimenta que perteneció al papa Francisco y que León XIV regaló al santuario.

A partir de ese gesto, Navone pensó en una manera de devolver simbólicamente el obsequio a través de una creación colectiva.

Para desarrollar la obra tomó como referencia el cuaderno que se encuentra dentro de la Basílica, donde los visitantes dejan escritas sus peticiones y mensajes.

La intención es reunir esas expresiones en una pieza que represente a la comunidad y su vínculo con el santuario.

El intendente Leonardo Boto explicó que, una vez finalizada la participación de los vecinos, los mensajes serán reunidos y preparados en una caja que formará parte de los presentes que se entregarán a León XIV.

Además, confirmó que la escultura quedará luego en el Museo de la Ciudad como recuerdo de la visita.Una ciudad ante un acontecimiento históricoLa llegada de León XIV vuelve a poner a Luján en el centro de la atención nacional.

La emoción de los fieles, los recuerdos de quienes vivieron la visita de Juan Pablo II en 1987, las expectativas de los comerciantes y las inquietudes de los residentes forman parte de una misma realidad.Mientras avanzan los preparativos para la misa y la recepción de miles de personas, la ciudad se organiza para una jornada excepcional que dejará una huella tanto en su historia religiosa como en la vida de su comunidad.

Con info ANUNM