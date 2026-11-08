Se realizaron nuevas obras de renovación de plazas públicas

Durante octubre se llevaron adelante trabajos de pintura, reparación de juegos y mantenimiento de mobiliario en distintos barrios

El Municipio de Moreno avanzó durante octubre con el Plan de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos, que desarrolla la gestión de la intendenta Mariel Fernández para mejorar y mantener la infraestructura de plazas y espacios públicos de las distintas localidades.

En Moreno Norte, se realizó la pintura general de la plaza Lomas de Moreno, ubicada en General Madariaga, entre Roberto J. Payró y Ricardo Rojas. En la plaza del barrio Satélite, situada en Shakespeare, entre Lafinur y Belisario Roldán, se refaccionaron juegos y se renovó la pintura.

En Moreno Centro, se repararon hamacas en la Plaza Seca, ubicada en Piovano y Del Libertador. En Moreno Sur, se arreglaron juegos en la plaza Villa Herrero sobre la calle Dr. Vera, entre Castelli y Matheu.

En Paso del Rey, se realizaron trabajos de pintura y refacción de juegos en la plaza de la Estación Libertad, ubicada en El Indio, entre Zoccola y Grandi. En la plaza Asunción, situada en Intendente Corvalán y Soldado R. D’ Errico, se renovó la pintura.

En la plaza Santi, sobre La Tropilla y Callao, se pintaron distintas instalaciones y se repararon juegos.

Además, en el predio de la plaza Dr. Buján, ubicado en Daract, entre Callao y Arribeños, se ejecutaron distintas intervenciones.

Asimismo, en Trujui, se realizaron trabajos de pintura general en la plaza CIC La Bibiana, ubicada en O’Brien y Teniente de Origone, y en la plaza Las Catonas, situada en Chuquisaca y Roma. Asimismo, se llevaron adelante tareas de pintura en las plazas ubicadas en Intendente Corvalán, entre Potosí y Vicente Yáñez Pinzón; Villa Ángela, en Sor María Luján Sierra y Hernandarias; Rincón Haras, en Discépolo, entre Solano López y Jacob Watt; y Villanueva, en Magdalena y San Emilio.

También se realizaron trabajos en la plaza Parque Argentino, ubicada en avenida del Libertador y Dámaso Sánchez.

En La Reja, dentro del Distrito Ecológico Roggero (DER), se retiraron juegos en mal estado de la plaza Villa Escobar, ubicada en Benvenuto Cellini entre Diario La Nación y Tito Livio.

En Francisco Álvarez, se realizaron trabajos de pintura en refugios y farolas de la Plazoleta General José Francisco de San Martín, situada sobre la Ruta Provincial 7, entre Los Abedules y Diario La Prensa.Por último, en Cuartel V, se realizaron trabajos de mantenimiento en la plaza Alem.

Las mejoras forman parte de la política pública del Gobierno local para preservar y mantener espacios de integración, recreación y encuentro para las vecinas y los vecinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno