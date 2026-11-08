El gobernador Kicillof encabezó el cierre de la 6° edición de Futuro Memoria

La iniciativa promueve la creación de producciones culturales y artísticas que visibilicen las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El programa contó con la participación de 18.000 jóvenes.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el cierre de la 6° edición del programa “Futuro Memoria”, una iniciativa que promueve la creación de producciones culturales y artísticas que visibilicen las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Fue en la República de los Niños de la ciudad de La Plata, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; y el intendente local, Julio Alak.

En ese marco, Kicillof afirmó: «En un contexto en el que se han desmantelado las políticas de derechos humanos en nuestro país, el programa Futuro Memoria es una herramienta fundamental para que la memoria, la verdad y la justicia sean temas de reflexión dentro de las escuelas bonaerenses”.

“Frente a quienes promueven el negacionismo, en la Provincia de Buenos Aires redoblamos nuestros esfuerzos y llegamos con esta iniciativa a una participación récord de 18 mil estudiantes”, agregó.

«En un escenario internacional donde parecía que las ideas de ultraderecha marcaban el rumbo, hoy vemos pueblos que se levantan con firmeza para defender su soberanía, su dignidad y sus conquistas históricas”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “Tenemos claro que no hay futuro posible si no recordamos nuestro pasado: las y los bonaerenses vamos a seguir defendiendo la escuela pública y levantando la bandera de los Derechos Humanos».

Durante la jornada se entregaron certificados a los grupos de chicos y chicas ganadores de la edición 2026, que contó con la participación de más de 18.000 jóvenes de 123 municipios bonaerenses.

Las seis producciones seleccionadas recibieron un premio para sus instituciones de pertenencia que contempla computadora, notebook, proyector, pantalla, equipo de sonido y material pedagógico de la Escuela Provincial de Derechos Humanos.

Por su parte, Mena remarcó: “Que pibes y pibas se estén organizando y participando de este programa es el mejor ejemplo para demostrar que aprendimos mucho de nuestra historia y que no la vamos a olvidar”.

“Aunque algunos quieran imponer el individualismo, en la Provincia los jóvenes se anotaron voluntariamente a este programa para reivindicar la Memoria, Verdad y Justicia”, señaló.

El programa, impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, invita a jóvenes de entre 14 y 21 años a reflexionar sobre el pasado reciente y las implicancias políticas, económicas y culturales de la última dictadura cívico militar.

En esta sexta edición, que conmemoró los 50 años del Golpe de Estado de 1976, se abordaron los siguientes ejes: producciones culturales y resistencias; políticas, memorias y organización colectiva; y economía, trabajo y proyecto país.

Al respecto, Moreno destacó: “El Gobierno bonaerense puso a los Derechos Humanos en la transversalidad de las políticas públicas y la convocatoria a este programa demuestra el resultado: lejos de pensar que la juventud no tiene interés, se sumaron masivamente a este proceso de trabajo colectivo”.

“Felicitaciones por su compromiso a los chicos y chicas que participaron de este enorme programa y que hoy se encuentran en la hermosa República de los Niños, un centro de educación infantil y de entretenimiento que gracias al Gobierno bonaerense volvió a brillar”, subrayó Alak.

Estuvieron presentes la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la directora Provincial de Promoción y Formación en Derechos Humanos, Paloma Fernández Tomic; la directora de Educación Ambiental, Guadalupe López Graciano; el presidente del Patronato de Liberados, Aníbal Hnatiuk; la militante por los derechos humanos, Nora Úngaro; funcionarios y funcionarias locales.

gba.gob.ar