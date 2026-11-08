Visita del papa León XIV: cómo será la misa en el Monumento de los Españoles y la caravana por avenida del Libertador

El lunes 9 de noviembre, el Pontífice celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento.

La actividad comenzará a las 11.30, pero los accesos al público se habilitarán desde la medianoche.

También habrá un recorrido en papamóvil, puestos de asistencia y refuerzos en el transporte público.

La Ciudad de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones para quienes quieran participar de la celebración religiosa y acompañar el paso del papa León XIV por la avenida del Libertador.

Horarios de la jornada- 00:00: apertura de los accesos al público. Se recomienda llegar con anticipación.

– 10:00: saludo del Papa desde el papamóvil, en un recorrido que irá desde el túnel de avenida del Libertador, a la altura de Olleros, hasta el Monumento de los Españoles.

– 11:30: comienzo de la Santa Misa en el escenario ubicado en avenida del Libertador y Sarmiento.

– 13:00: finalización de la celebración e inicio de la desconcentración.Dónde se podrá seguir la misaLa ceremonia tendrá lugar frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento.

El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros sobre Libertador, que se extenderá hasta Olleros.Para facilitar el seguimiento de la celebración desde distintos sectores, se instalarán 33 pantallas y un sistema de sonido.

También habrá 30 carpas eucarísticas para distribuir la comunión, 70 puestos de hidratación, puntos de información, baños, espacios de atención sanitaria y sectores gastronómicos.Cuáles serán los ingresos y egresos

Los accesos habilitados para el público serán:

– Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

– Ortega y Gasset y Luis María Campos.- Olleros y Luis María Campos.

– Teodoro García y Luis María Campos.- Virrey Vértiz y José Hernández.

– Olleros y Valentín Alsina.

– Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.- Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

El ingreso por Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Papa.

Para la salida, se habilitarán los siguientes puntos:- Gorostiaga hacia avenida Luis María Campos.

– Maure hacia avenida Luis María Campos.

– Avenida Dorrego hacia avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Entre los elementos permitidos se encuentran el mate y el termo, gorras, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia, paraguas plegables, botellas y recipientes plásticos, alimentos con utensilios descartables y baterías portátiles.

También se podrá ingresar con bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, bastones y muletas, pequeños binoculares, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

En cambio, estará prohibido ingresar con velas, mascotas, bebidas alcohólicas, armas, elementos punzocortantes, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres, walkie-talkies, valijas y bolsos grandes, mochilas de más de 15 litros, astas rígidas y paraguas no plegables.

Tampoco se permitirá el ingreso con bicicletas, monopatines, rollers, cascos, megáfonos, bocinas de aire, computadoras, equipos fotográficos con objetivos desmontables de más de 20 centímetros, carpas ni sombrillas.Refuerzos en colectivos, subtes y PremetroPor la convocatoria, se reforzarán 116 líneas de colectivos: 103 nacionales y 13 de la Ciudad.

Las líneas nacionales que circulan por territorio porteño intensificarán sus servicios desde las 18 del domingo 8.

En cuanto al subte y el Premetro, durante los operativos del domingo y el lunes permanecerán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere, de la línea A; Pueyrredón, de la línea B; Jujuy, de la línea E; y Humberto 1°, Once y Corrientes, de la línea H.

Las autoridades recomiendan llegar con tiempo, consultar los accesos habilitados y tener en cuenta las restricciones para organizar el traslado.