Barrancas FC se consagró campeón y ascendió a la Primera C

Barrancas FC hizo historia al consagrarse campeón del Torneo Promocional Amateur 2026 y conseguir el ascenso a la Primera C.

El equipo dirigido por Mariano Moramarco derrotó 1-0 a Social Atlético Televisión como visitante, cerró la serie con un global de 3-0 y levantó el título.

El encuentro de vuelta se disputó este sábado y tuvo un primer tiempo con pocas situaciones claras.

El SAT, obligado a remontar la serie, intentó tomar la iniciativa, mientras que Barrancas apostó por el orden defensivo y los contraataques.

En el complemento llegó el único gol de la tarde.

A los 15 minutos, luego de un centro desde la derecha y un cabezazo hacia el centro del área, Luca Luna apareció para definir de primera y poner el 1-0 para la visita.

El conjunto de Moreno sufrió además dos expulsiones durante la segunda mitad. Matías Gómez vio la roja a los 16 minutos y, sobre el cierre, Joaquín Melián también fue expulsado, dejando al equipo con nueve jugadores.

Barrancas sostuvo la ventaja hasta el final y, tras el pitazo, comenzó el festejo por un logro histórico para la institución.

Con el campeonato, el equipo se aseguró un lugar en la Primera C para la próxima temporada.

Por su parte, Social Atlético Televisión deberá ahora enfocarse en las semifinales del Reducido del Promocional Amateur, donde buscará obtener el segundo ascenso a la categoría.

Foto Barrancas FC