Intentó robar una moto frente a la comisaría y terminó aprehendido tras una persecución

Un insólito y audaz intento de robo ocurrió en las inmediaciones de la Comisaría 2º de Las Malvinas, ubicada en el cruce de las calles Almafuerte y Sargento Cabral.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido luego de forzar una motocicleta estacionada en la puerta de la propia dependencia policial.

El hecho se registró cuando efectivos del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) detectaron la maniobra ilícita.

El joven, violentó el tambor de arranque y rompió la traba del manubrio de una motocicleta Voge 300, propiedad de un hombre de 25 años.

Tras percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga pero fue interceptado a pocas cuadras, en la intersección de las calles San Roque y Montes de Oca.

Durante la requisa de rigor, el personal policial incautó un destornillador, herramienta con la que habría llevado a cabo el ataque al rodado.

Dado que el aprehendido es menor de edad, tomó intervención el Dr. Di Leo, de la UFI Nº 06 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de General Rodríguez.

El magistrado dispuso la notificación formal del inicio de la causa por Robo agravado por el uso de ganzúa y vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez